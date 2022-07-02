Стоимость криптовалюты Ethereum за три месяца упала на 70% — Finance.ua

Стоимость криптовалюты Ethereum за три месяца упала на 70% Сегодня 23:50 — Финтех и Карты

Стоимость криптовалюты Ethereum за три месяца упала на 70%

Впервые в истории стоимость криптовалюты Ethereum за три месяца упала на 70%. Падение, которое произошло в период с апреля по июнь 2022 года, — самое большое за всю историю существования монеты.

Первого апреля стоимость ETH составила 3,5 тысячи долларов США. По данным coinmarketcap.com, за три месяца она снизилась до отметки в 1000 долларов или на 70%.

До этого сильнейшие спады наблюдались в I и III кварталах 2018 года. В первом квартале цена упала на 50% с 800 до 400 долларов, в третьем — на 48% с 450 до 220 долларов.

Последний квартальный рост Ethereum был в конце 2021 года. Тогда криптовалюта за три месяца выросла на 29% с 2800 долларов до 3700 долларов.

Не менее печальным оказался II квартал этого года и для главной криптовалюты мира Bitcoin. Для нее это был самый плохой квартал за последние 11 лет.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

noworries По материалам:

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