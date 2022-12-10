Стоимость европейских техкомпаний за год снизилась более чем на $400 миллиардов — Finance.ua
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Стоимость европейских техкомпаний за год снизилась более чем на $400 миллиардов

Фондовый рынок
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В этом году технологическая отрасль Европы потеряла более 400 миллиардов долларов в себестоимости, в частности из-за вторжения россии в Украину и более жесткой монетарной политики центробанков.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на ежегодный отчет компании венчурного капитала Atomico.
Согласно отчету, общая стоимость всех публичных и частных европейских технологических компаний упала до 2,7 триллиона долларов с пика в 3,1 триллиона долларов в конце 2021 года.
«Это был тяжелый год — российская война в Украине, инфляция, повышение процентных ставок, геополитическая напряженность на всем континенте. Это самая сложная макроэкономическая среда со времен мирового финансового кризиса», — сказал представитель Atomico Том Вемайер.
Отмечается, что в Европе рыночная стоимость некоторых компаний резко упала.
В частности, акции музыкального сервиса Spotify упали более чем на 60% за последний год.
Согласно отчету Atomico, базирующемуся на количественных данных и опросах в 41 стране, в этом году ожидается, что общее финансирование венчурного капитала европейских стартапов снизится до 85 миллиардов долларов. Это на 18% меньше, чем в 2021 году, когда европейские стартапы собрали более 100 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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