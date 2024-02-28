Стоимость Bitcoin превысила 59 тысяч долларов — Finance.ua

Стоимость Bitcoin превысила 59 тысяч долларов Сегодня 12:47 — Криптовалюта

Стоимость Bitcoin превысила 59 тысяч долларов

Впервые с 20 ноября 2021 года стоимость Bitcoin превысила 59 тыс. долларов. По состоянию на 11:47 по Киеву Bitcoin торговался на уровне 59 207 долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Bitcoin с начала 2024 подорожал более чем на 34%. Этому способствовал запуск Bitcoin-ETF, а также ожидание будущего халвинга — уменьшения вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты

Читайте также: Как и на что можно обменять крипту в Украине

При этом Bitcoin резко подорожал в последние дни: с 25 февраля он вырос в цене более чем на 14% с 51 772,9 дол.

Как отмечает Bloomberg, поддержку популярной криптовалюте оказывает спрос на Bitcoin-ETF.

Помимо этого, добавляет агентство, Bitcoin значительно вырос в цене после того, как производитель программного обеспечения для бизнеса и крупный криптоинвестор MicroStrategy раскрыл информацию о приобретении примерно 3000 Bitcoin на 155,4 млн долларов.

Также на настроения инвесторов влияют ожидания будущего халвинга — сокращения скорости генерирования новых единиц криптовалюты, во время которого размер вознаграждения майнерам за добытый блок уменьшается вдвое. Халвинг проходит примерно раз в четыре года.

Стоимость Bitcoin в 2023 году выросла более чем на 150% на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск Bitcoin-ETF: разрешение было предоставлено 10 января через 10 лет отказов. Несмотря на разрешение на Bitcoin-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает Bitcoin, подчеркнул глава комиссии Гэри Генслер.

Напомним, криптовалютный рынок переживает значительный рост, ведь его капитализация достигла 2 триллионов долларов. Это произошло впервые за два года, и основным фактором этого явления является рост курса Bitcoin.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.