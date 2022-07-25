НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ STLTH Vape — канадское качество и множество вкусов. На украинском рынке электронных сигарет появился новый игрок Сегодня 23:50 — Личные финансы

STLTH Vape — канадское качество и множество вкусов. На украинском рынке электронных сигарет появился новый игрок

Электронные сигареты становятся все более популярными. Сегодня это многомиллиардный рынок со своей армией потребителей и производителей, удовлетворяющих их потребности. Среди последних STLTH Vape — канадский производитель электронных устройств для курения, чья продукция с недавних пор доступна и украинцам. Мы расскажем о ее преимуществах и чем она может заинтересовать взрослых курильщиков.

Что такое STLTH

Устройство STLTH — это современный электронный испаритель, состоящий из трех компонентов.

1. Картриджа с жидкостью. В отличие от большинства представленных на украинском рынке картриджей, полностью изготавливаемых в Китае, картриджи STLTH заполняются, собираются и упаковываются в Канаде, с использованием фирменной жидкости для электронных сигарет на основе соли высочайшего качества. Это обеспечивает максимально полный аромат и самые лучшие впечатления от вейпинга. Жидкость содержит пропиленгликоль, растительный глицерин, никотин, натуральные и искусственные ароматизаторы пищевой степени чистоты. Ингредиенты смешиваются под строгим контролем качества, которое отвечает всем канадским нормам.

2. Мощного аккумулятора. Его емкость составляет 470 mAh.

3. Фирменного зарядного устройства USB, которое заряжает испаритель примерно за 1,5 часа.

Два вида картриджей

В STLTH используются два вида сменных картриджей: оригинальные и X-картриджи. Оба одноразовые и не предназначены для повторного заполнения и использования. Компания сделала это осознанно с целью поддержки фирменного высокого качества продукта.

Оригинальные картриджи содержат смесь, оптимизированную для системы STLTH, с более интенсивным воздействием никотина: 50 мг/мл. На выбор клиенту предлагается палитра из 12 уникальных вкусов, среди которых можно найти как аромат классического табака, так и сладкий спелый банановый аромат, спелую медовую дыню, смесь разнообразных ягод, освежающие ароматы и многие другие.

STLTH X — новый картридж, результат многолетних исследований и разработок компании. Благодаря улучшенному воздушному потоку он обеспечивает больше аромата и пара.

Подобные ощущения курильщикам дают одноразовые электронные сигареты, которые в последнее время стали особенно популярны. Но с ними связана одна большая проблема — образующиеся отходы. Причем не только их объем, но и тип. В частности, в одноразовых вейпах используются литиевые батареи, аналогичные тем, которые стоят в смартфонах и ноутбуках. Это ценные материалы, но их переработка стоит недешево, поэтому чаще всего они просто выбрасываются, что вредит окружающей среде. STLTH X — одноразовый заменяемый картридж, поэтому его использование существенно снижает это негативное влияние, при этом обеспечивает яркие ощущения от курения.

Х-картридж немного длиннее и темнее оригинального, так как наполнен специальным абсорбирующим материалом, который удерживает жидкость внутри и снижает вероятность ее утечки.

Как и в оригинальных картриджах, в STLTH X используются соли никотина с концентрацией никотина 50 мг/мл.

Что касается стоимости продукции STLTH, то она вполне приемлема: 299 гривен стоит само устройство, еще 290 придется отдать за пачку из двух картриджей.

Появление на украинском рынке электронных сигарет нового канадского игрока с качественной продукцией — это дополнительные налоговые поступления в бюджет страны, что ей сейчас нужно как никогда.

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