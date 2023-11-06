Стихийные бедствия нанесли ущерб Италии более чем на 3 миллиарда евро — Finance.ua
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Стихийные бедствия нанесли ущерб Италии более чем на 3 миллиарда евро

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Экстремальные погодные условия нанесли Италии ущерб минимум на три миллиарда евро, в частности приведя к разрушениям городской застройки и уничтожив посевы в нескольких регионах.
Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в публикации Bloomberg.
Данные об убытках, которые понесла Италия из-за наводнения с начала года, основываются на заявлениях клиентов страховых компаний о возмещении уничтоженного имущества, прежде всего — в северных регионах Венето и Эмилия-Романья.
Ущерб, вероятно, возрастет после наводнений, обрушившихся на Тоскану и северные регионы на прошлой неделе вследствие шторма «Сиаран» («Киран»).
Согласно оценкам Агентства гражданской защиты Италии, стихия нанесла ущерб на сумму более 300 миллионов евро и привела к гибели семи человек. Итальянское правительство уже выделило около 5 миллионов евро на помощь.
Кроме того, сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti оценила убытки сельскохозяйственного сектора Италии от наводнений более чем в 6 миллиардов евро в этом году.
На этом фоне в конце октября акции одной из крупнейших страховых компаний Италии Assicurazioni Generali упали после того, как она зафиксировала около 840 миллионов евро ущерба от стихийных бедствий, что превышает ее бюджет на такие выплаты за весь год.
По материалам:
Економічна Правда
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