Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года

Технологии&Авто
28
Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года
Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года
Автомобильный концерн Stellantis намерен настроить 28 своих двигателей для работы на синтетическом топливе.
Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Stellantis проводит испытания семейств двигателей с 2014 по 2029 год. Инженеры проверяют, насколько силовые установки приспособлены для работы на синтетическом топливе.
Так концерн хочет сохранить автомобили с ДВС после 2035 года, когда в ЕС вступит в силу запрет на бензиновые и дизельные автомобили. Также владельцам подержанных моделей не придется покупать новые автомобили.
Программа позволит Stellantis сократить вредные выбросы около 28 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Всего планируется сократить выбросы CO2 на 400 миллионов тонн с 2025 по 2050 годы.
«Мы удваиваем нашу борьбу с глобальным потеплением, тестируя углеродно-нейтральное топливо как дополнительное решение для нашего целостного подхода к снижению уровня выбросов», — сказал исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.
Кроме того, концерн готовит семейства электромобилей для своих брендов. Некоторые из них заменят привычные модели с ДВС.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.