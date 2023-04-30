Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года — Finance.ua

Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года 30.04.2023, 01:33 — Технологии&Авто

Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года

Автомобильный концерн Stellantis намерен настроить 28 своих двигателей для работы на синтетическом топливе.

Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Stellantis проводит испытания семейств двигателей с 2014 по 2029 год. Инженеры проверяют, насколько силовые установки приспособлены для работы на синтетическом топливе.

Так концерн хочет сохранить автомобили с ДВС после 2035 года, когда в ЕС вступит в силу запрет на бензиновые и дизельные автомобили. Также владельцам подержанных моделей не придется покупать новые автомобили.

Программа позволит Stellantis сократить вредные выбросы около 28 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Всего планируется сократить выбросы CO2 на 400 миллионов тонн с 2025 по 2050 годы.

«Мы удваиваем нашу борьбу с глобальным потеплением, тестируя углеродно-нейтральное топливо как дополнительное решение для нашего целостного подхода к снижению уровня выбросов», — сказал исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.

Кроме того, концерн готовит семейства электромобилей для своих брендов. Некоторые из них заменят привычные модели с ДВС.

Фокус По материалам:

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