Ставки фрахта в украинских портах остаются стабильными — Finance.ua

Ставки фрахта в украинских портах остаются стабильными Сегодня 21:37 — Казна и Политика

Ставки фрахта в украинских портах остаются стабильными

Фрахтовые ставки на перевозку зерна водным транспортом из портов Большой Одессы и Дуная остались на прежнем уровне, пишет usm.media.

Фрахтовые ставки на перевозку зерна из Украины остаются стабильными, хотя в некоторых сегментах наблюдаются незначительные изменения. Об этом сообщил аналитик ASAP Agri и фрахтовый брокер Atria Brokers Павел Лысенко.

Небольшой рост наблюдается в сегментах «хендисайзов» и «костеров», тогда как ставки для «панамаксов» и барж остаются практически неизменными с минимальными колебаниями.

В сегменте «хендисайзов» стоимость фрахта для судов, перевозящих кукурузу из глубоководных портов до восточного побережья Италии, поднялась на 1−2 $/т, достигнув уровня 21−22 $/т.

Спрос на перевозку зерновых грузов в сегменте «костеров» на этой неделе возрос, из-за чего рынок более загружен. Однако тоннажа на рынке остается достаточно, чтобы покрыть этот спрос, поэтому ставки для большинства направлений остались без изменений.

Ставки для «костеров», перевозящих кукурузу из украинских дунайских портов на восточное побережье Италии, увеличились на 1 $/т и теперь составляют 26−28 $/т.

Ставки для «панамаксов» на этой неделе демонстрируют смешанные тенденции. Стоимость фрахта на перевозку кукурузы из глубоководных портов в южный Китай снизилась на 1 $/т, остановившись на уровне 48−50 $/т.

На рынке барж продолжается низкий спрос, что негативно влияет на судовладельцев. Однако ставки остаются стабильными из-за проблем с осадкой на реке Дунай. Фрахт на перевозку кукурузы из портов Рени или Измаил в Констанцу остается на уровне 10 €/т.

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