Старый 40-летний Audi выставили на аукцион по цене двух Ferrari (фото) — Finance.ua

Старый 40-летний Audi выставили на аукцион по цене двух Ferrari (фото) Сегодня 02:12 — Фондовый рынок

Старый 40-летний Audi выставили на аукцион по цене двух Ferrari (фото)

В США на аукционе RM Sotheby’s выставили Audi Sport Quattro 1984 года. За спортивное купе планируют выручить до 700 000 долларов — как за два Ferrari 296. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар представляет собой лимитированную заряженную версию полноприводного Audi Quattro — выпустили всего 214 таких купе. По сути это серийный вариант раллийного Quattro, который дважды выигрывал чемпионат мира WRC.

Автомобиль укорочен на 320 мм по сравнению со стандартным Audi Quattro. Кроме того, у него изменены бамперы, капот и задний спойлер, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro.

Audi Sport Quattro оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором на 306 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч при 4,9 с, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Именно этот Audi Sport Quattro такой дорогой еще и потому, что прекрасно сохранился и мало эксплуатировался. Его пробег составляет всего 8800 км. Автомобиль полностью оригинальный, разве что в салоне появился дисплей Sony.

Фокус По материалам:

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