Стартап показал прототип капсулы, в которой туристы будут путешествовать в стратосферу — Finance.ua

Стартап показал прототип капсулы, в которой туристы будут путешествовать в стратосферу 30.12.2023, 00:23 — Технологии&Авто

Стартап показал прототип капсулы, в которой туристы будут путешествовать в стратосферу

Компания Space Perspective, базирующаяся во Флориде, впервые заявила о себе в 2020 году. Тогда она объявила о намерении брать группы из восьми пассажиров и одного пилота в шестичасовых полётах на высоту 30 480 метров. Это ниже, чем предлагают основные конкуренты в области космического туризма Virgin Galactic (80 км) или Blue Origin (100 км).

Однако это примерно в три раза выше, чем поднимается обычный пассажирский самолет.

Что известно о новой капсуле

Пассажиры будут находиться в герметичной капсуле под названием «Нептун», которая будет висеть под наполненным водородом «космическим шаром размером с футбольный стадион». Чтобы достичь целевой высоты, потребуется два часа, затем два часа дается на медленное планирование и еще два часа на спуск. При спуске газ будет медленно выпускаться из баллона.

Капсула будет оборудована мягкими сиденьями, баром с закусками, системой связи Wi-Fi с возможностью прямой трансляции, панорамными окнами на 360 градусов и туалетом под палубой.

Места уже продаются по цене 125 тысяч долларов за каждый.

Тестовая модель капсулы Нептун описывается как прототип того, что компания будет использовать в коммерческой эксплуатации. Но в нынешней капсуле еще нет комфортабельной лаунж-зоны, поскольку прототип был создан исключительно для проведения серии испытательных полетов.

Первые полеты будут беспилотными, а в следующем году планируется полеты с экипажем.

Компания также близка к завершению строительства морской стартовой площадки «Вояджер», с которой будет запускаться корабль на воздушном шаре. Посадка предусматривается также на воду с последующей доставкой капсулы и самого воздушного шара на берег.

Телеканал 24 По материалам:

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