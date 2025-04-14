Стартап Дубилета запустил необанк в Индии — Finance.ua
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Стартап Дубилета запустил необанк в Индии

Финтех и Карты
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Стартап Дубилета запустил необанк в Индии
Стартап Дубилета запустил необанк в Индии
Лондонский стартап с украинскими корнями Fintech Farm, создающий необанки, запустил бета-тест своего нового продукта Roarbank на рынке Индии.
В сообщении Fintech Farm отмечается, что Roarbank собрал более 100 тысяч регистраций за несколько дней. Партнером стартапа в Индии выступает Unity Small Finance Bank.
Сейчас мы начали привлекать наших первых клиентов в закрытом бета-тестировании. Есть еще некоторые небольшие ошибки, но в целом все выглядит здорово. Первые отзывы клиентов очень положительные!" — утверждают в стартапе.
В Fintech Farm говорят, что были поражены, когда собрали более 100 000 регистраций, потому что еще не начали рекламировать Roarbank «надлежащим образом». В компании отметили, что после запуска MVP-продукта планируется внедрять больше услуг для клиентов.
Стартап Дубилета запустил необанк в Индии
Теперь клиентам Roarbank предлагают беспроцентный кредит до 62 дней, кешбэк до 20% и функцию, напоминающую Shake to Pay в monobank, позволяющую потрясти смартфоном, чтобы найти устройства поблизости для быстрой отправки средств.

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Напомним, что осенью прошлого года Fintech Farm выпустил в Кыргызстане необанк Simbank. Страна стала уже пятым рынком для стартапа. Ранее Fintech Farm запускал Leobank в Азербайджане и Liobank во Вьетнаме.
«Вьетнам или Индия — это крупные, достаточно развитые рынки, которые, на наш взгляд, заждались нашего продукта», — отмечал в прошлом году соучредитель Fintech Farm Николай Безкровный.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке .
По материалам:
dev.ua
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