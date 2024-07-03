Старт карьеры: подборка перспективных стажировок июля — Finance.ua

Старт карьеры: подборка перспективных стажировок июля Сегодня 08:00 — Личные финансы

Старт карьеры: подборка перспективных стажировок июля

Аналитики портала budni.robota.ua создали подборку вакансий для умных, уверенных и настойчивых кандидатов.

«Если хотите получить новый опыт и построить успешную карьеру в международных и украинских компаниях — поторопитесь! Возможностей, которые открываются перед студентами и специалистами с минимальным опытом или без него, много», — сказано в сообщении.

Младший специалист/младший специалист банка в ProCredit Bank в Киеве

В команду ищут специалистов с высшим образованием или тех, кто заканчивает обучение, хотят развивать свои soft и hard skills.

Важны для работодателя готовность изучать сферу банковского сектора, а средний уровень английского языка будет преимуществом.

Экспедитор в «Аврора Мультимаркет» во Львове

Украинская сеть магазинов приглашает в команду. Среди задач: экспедирование товара по накладным; обеспечение сохранности материальных ценностей; разгрузка товара.

Работодатель анонсирует ненормированный график работы и командировки по Украине. А военнообязанные работники имеют возможность пройти процедуру бронирования, если у них должным образом оформлены военно-учетные документы.

Junior Brand Manager в Nestle Ukraine в Киеве

Обращают внимание на кандидатов с высшим образованием (желательно — маркетинг, менеджмент); 1+ лет опыта в управлении брендами в B2B и B2C; опытом работы в торговом маркетинге или продажах (будет преимуществом); знанием сферы HoReCa, B2B-маркетинга; опытом работы в цифровом маркетинге; отличными навыками управления проектами и коммуникации; на английском языке на уровне Upper-Intermediate/Advanced.

Младший специалист/младший специалист отдела «Датахаб» (стажировка Energy Hub) в «Укрэнерго» в Киеве

Национальная энергетическая компания приглашает на стажировку студентов выпускных курсов и молодых специалистов. Продолжительность — 6 месяцев.

Основные задачи: — поддержка функционирования информационно-коммуникационной платформы ПК «Датахаб» в части обращений пользователей; участие в разъяснительных мероприятиях на этапе внедрения новой функциональности.

При успешном прохождении стажировки есть возможность получить предложение постоянной работы.

Стажер в отдел финансов (Revenue Assurance) у lifecell в Киеве

GSM-оператор мобильной связи Украины приглашает на стажировку студентов последних курсов или выпускников университетов, владеющих программами MS Excel, MS Word, знающих английский язык на уровне Upper-Intermediate.

Продолжительность стажировки — до 6 месяцев.

Интерн в отдел поставок в BAT Ukraine в Прилуках

Международная табачная компания приглашает на стажировку вместе с экспертами в сфере транспортной и складской логистики.

Что будут делать стажеры: улучшать существующие и разрабатывать новые методы сбора, оценки и анализа информации, а также формы учетных документов; работать с базами данных для оптимизации и автоматизации процессов; обновлять, систематизировать и диджитализировать рабочие отчеты; предоставлять предложения по оптимизации логистических процессов.

Компания обеспечивает, в частности: проживание для работников из других городов на период интерншипа.

Контролер ОТК в «Днепровский электромеханический завод»

Частное производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении деталей для железнодорожной отрасли, горной промышленности и машиностроения, требуются специалисты.

У каких кандидатов есть шанс получить работу: умеющие пользоваться измерительным инструментом — штангенциркуль, микрометр, нутромер, твердомер; проверять детали на соответствие чертежам, оформление сопроводительных документов; с техническим образованием.

Есть бронирование работников.

Оператор купажного участка в PepsiCo в Вишневом

Среди обязанностей в должности: выкатывание полуфабриката; обеспечение контроля правильного выставления сырья на линию; осуществление коммутации и проверки коммутации линий выкатывания сырья; сообщение об обнаруженных несоответствиях в работе технологического оборудования; осуществление приготовления рабочих моющих растворов требуемой концентрации.

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