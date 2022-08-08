Starbucks вводит NFT токены с целью создания технологичной программы лояльности — Finance.ua
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Starbucks вводит NFT токены с целью создания технологичной программы лояльности

Финтех и Карты
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Starbucks вводит NFT токены с целью создания технологичной программы лояльности
Starbucks вводит NFT токены с целью создания технологичной программы лояльности
13 сентября состоится презентация Web3-инициативы Starbucks, цель которой — расширение программы лояльности клиентов.
Компания намерена интегрировать NFT, а также предоставить их владельцам доступ к эксклюзивному контенту и другим привилегиям.
Об этом рассказал временный генеральный директор Говард Шульц: «Такая инициатива привлечет новых клиентов в наши розничные точки продаж и привлечет внимание имеющихся. Интеграция NFT введет новые методы эмоционального привлечения клиентов и предложит более широкий набор наград в рамках Starbucks Rewards», — пояснил Шульц.

Как заработать на NFT

Топменеджер отметил важность обслуживания потребителей поколения «зуммеров»: «Мы не хотим вести бизнес, где наша клиентская база стареет. Наша цель — привлекать как можно больше молодежи».
Сейчас клиенты кофеен и магазинов Starbucks могут использовать баллы лояльности Stars для покупок в кафе или мобильном приложении.
По материалам:
noworries
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