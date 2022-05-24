Starbucks ликвидирует бизнес в россии — Finance.ua

Starbucks ликвидирует бизнес в россии

Сегодня 03:31 — Фондовый рынок

Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в россии. Компания закрывает юридическое лицо в россии «Кофе Сирена».

Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Сотрудники российской сети будут сокращены в течение трех месяцев.

Напомним, в марте Starbucks сообщила, что приостанавливает свою деятельность в россии, а также прекращает поставки своей продукции в страну.

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