Starbucks ликвидирует бизнес в россии — Finance.ua

Starbucks ликвидирует бизнес в россии
Сегодня 03:31 — Фондовый рынок
Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в россии. Компания закрывает юридическое лицо в россии «Кофе Сирена».
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сотрудники российской сети будут сокращены в течение трех месяцев.
Напомним, в марте Starbucks сообщила, что приостанавливает свою деятельность в россии, а также прекращает поставки своей продукции в страну.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.