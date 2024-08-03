Стало известно, в какой стране Евросоюза больше всего бизнесов, связанных со спортом (инфографика) — Finance.ua

Стало известно, в какой стране Евросоюза больше всего бизнесов, связанных со спортом (инфографика) Сегодня 22:23 — Мир

Стало известно, в какой стране Евросоюза больше всего бизнесов, связанных со спортом (инфографика), Фото: freepik

Среди стран Евросоюза в Швеции доля людей, работающих в сфере спорта, самая большая — 1,33% от общей занятости в стране. Более одного процента занято в спортивном бизнесе в Дании — 1,25% и Испании — 1,16%.

Об этом сообщает Евростат.

Меньше всего заняты людей в спортивном секторе в Румынии — 0,28% от общей занятости, а также Болгарии (0,37%) и Словакии (0,40%).

Общий уровень занятости в странах Евросоюза в сфере спорта составляет 0,8% от общего числа работающих.

Портрет работников бизнеса в спортивной отрасли

Занятость в спортивной сфере отличается от общей занятости по возрасту. 37,4% занятых в спорте имеют возраст 15−29 лет.

Большинство занятых в спорте были в возрасте 30−64 лет и составляют 59,1% всех работающих в спортивном бизнесе. Люди в возрасте 65+ составили 3,5% в спортивном секторе и 3,0% в общей занятости.

В спортивном бизнес-секторе занято больше мужчин, чем женщин (55,2% и 44,8% соответственно).

По степени образования работники этого вида бизнеса имеют примерно одинаковые с другими видами предпринимательства показатели. 45,9% занятых в бизнесе в спорте имеют среднее образование.

С высшим образованием — 39,6% работников спорта. Сотрудники с самым низким уровнем образования (максимум — начальная школа) составляют 14,4%.

Дзеркало Тижня По материалам:

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