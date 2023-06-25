Стало известно, сколько водительских удостоверений выдали в Украине с начала 2023 года — Finance.ua

Стало известно, сколько водительских удостоверений выдали в Украине с начала 2023 года Сегодня 11:00 — Технологии&Авто

Стало известно, сколько водительских удостоверений выдали в Украине с начала 2023 года

В Главном сервисном центре МВД опубликовали статистику выданных национальных удостоверений водителя.

С начала года сервисные центры МВД по всей Украине уже выдали уже 573 650 водительских прав. В том числе более 159 тысяч из них были выданы впервые, 309,5 тысячи удостоверений были выданы в связи с обменом, а более 31 тысячи удостоверений были восстановлены для водителей после потери или кражи документа.

В ведомстве отмечают, что обменять и восстановить водительское удостоверение можно через Дію. Так, с 23 мая, когда онлайн-услуга была запущена в Дії, до 16 июня, уже оформлено 41 229 заявок на обмен или восстановление водительского удостоверения.

«Анализируя статистику, следует констатировать, что не все поданные заявки обрабатываются успешно и приводят к обмену водительского удостоверения. Администраторы сервисных центров МВД отклонили 5980 заявок и эти водители получили причину отказа, а не новый документ», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что обмен выданного впервые водительского удостоверения, на 2 года, возможно исключительно по истечении срока его действия, а не ранее.

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MMR По материалам:

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