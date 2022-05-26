Стало известно, сколько украинцы держат на депозитах во время войны — Finance.ua

Стало известно, сколько украинцы держат на депозитах во время войны

Стало известно, сколько украинцы держат на депозитах во время войны

По состоянию на 1 мая 2022 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 840,9 млрд грн (в т.ч. 128,8 млрд грн АО «Ощадбанк»), который с 13 апреля 2022 года обрел статус банка-участника Фонда).

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2022 года:

вклады в национальной валюте — 554,6 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 286,3 млрд. грн.

При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и введения временной администрации.

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«Важно отметить, что в апреле тенденция увеличения объемов вкладов граждан в украинских банках сохранилась, что происходит за счет прироста вкладов в национальной валюте, но темпы прироста снизились. Вклады в иностранной валюте незначительно сократились (такая динамика наблюдается с начала войны)», — объяснила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Елена Дещеня.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2022 г. составила 2,9%, а сумма их вкладов на 1 мая 2022 г. составила 69,8 млрд грн (8,3% от общей суммы вкладов. Напомним, вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Справка Finance.ua:

с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии;

по истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн;

по состоянию на 1 мая 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 69 банков.

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