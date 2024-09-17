Стало известно, сколько новинок представит Apple до конца года — Finance.ua

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Стало известно, сколько новинок представит Apple до конца года

Технологии&Авто
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Стало известно, сколько новинок представит Apple до конца года
Стало известно, сколько новинок представит Apple до конца года
Apple готовится к проведению очередного мероприятия в ближайшие недели.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
На презентации будет представлено не менее семи новых устройств. Большинство из них уже находится в стадии производства и поставляется на склады.

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В настоящее время новинки известны под каталожными номерами. Код J604 получил 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro начального уровня с базовым чипом M4. J614 и J616 являются высокопроизводительными MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов соответственно, оснащены чипами M4 Pro и M4 Max. Устройство J623 — это новый 24-дюймовый моноблочный компьютер iMac. J773 — это Mac mini на базе процессоров M4 и M4 Pro.
Ранее Apple официально представила смартфон нового поколения iPhone 16. В гаджете обновили дизайн и изменили расположение объективов камеры. Разработчики уточнили, что новая модель получила на 50% более прочный экран с яркостью до 2000 нит. Кроме того, смартфоны встроили кнопку управления функциями камеры. Также iPhone 16 оснастил процессором A18, который может поддерживать работу с искусственным интеллектом.
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