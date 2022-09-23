Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года — Finance.ua

Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года Сегодня 03:42 — Криминал

Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года

По сообщениям местных СМИ , сумма криптовалютных активов, изъятых у подозреваемых налоговых нарушителей в Южной Корее за 2021 и 2022 годы, составила почти 260 миллиардов корейских вон ($184,3 млн).

Наибольшая сумма криптовалют, конфискованных у одного налогоплательщика-нарушителя, составила почти 12,5 млрд вон, или $8,87 млн. Сообщается, что среди 20 криптовалют это лицо владело Bitcoin и XRP.

Согласно источнику, правоохранители арестовывают счет или криптоактивы неплательщика налогов после получения данных с бирж. Если налоговый счет остается неуплаченным, криптоактивы продаются по рыночной цене.

cryptomisto По материалам:

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