Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года — Finance.ua
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Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года

Криминал
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Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года
Стало известно, сколько криптовалют налоговая Южной Кореи конфисковала за неуплату налогов с начала прошлого года
По сообщениям местных СМИ, сумма криптовалютных активов, изъятых у подозреваемых налоговых нарушителей в Южной Корее за 2021 и 2022 годы, составила почти 260 миллиардов корейских вон ($184,3 млн).
Наибольшая сумма криптовалют, конфискованных у одного налогоплательщика-нарушителя, составила почти 12,5 млрд вон, или $8,87 млн. Сообщается, что среди 20 криптовалют это лицо владело Bitcoin и XRP.
Согласно источнику, правоохранители арестовывают счет или криптоактивы неплательщика налогов после получения данных с бирж. Если налоговый счет остается неуплаченным, криптоактивы продаются по рыночной цене.

Криптовалюты и мошенничество

По материалам:
cryptomisto
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