Стало известно, продлит ли Германия действие единого месячного проездного: какая цена — Finance.ua

Стало известно, продлит ли Германия действие единого месячного проездного: какая цена
С момента запуска в апреле 2023 года билет на общественный транспорт в Германии стоимостью 49 евро стал очень популярен. Более трех миллионов немцев приобрели «Deutschlandticket» в течение первого месяца после его выпуска.
Об этом пишет euronews.com.
Пропуск, который предлагает неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте, власти назвали «самой большой реформой общественного транспорта в истории Германии».
Теперь правительство подтвердило, что билет будет продлен в 2024 году, а цена останется неизменной до конца года.
Ранее транспортники предупреждали, что низкая цена неприемлема. Местные и региональные компании испытывают давление из-за высокой инфляции, сказал руководитель транспортного управления Мюнхена MVG Инго Вортманн, но доход от билетов остается низким.
В этом месяце ожидался рост цен, но министры транспорта решили перераспределить неизрасходованные средства с 2023 года на финансирование схемы в этом году.
Справка Finance.ua:
- Что такое Deutschlandticket? Также известен как «билет D», недорогой абонемент сейчас стоит 49 евро в месяц или примерно 1,60 евро в день. Он действителен для всех городских автобусов, метро и трамваев в муниципалитетах Германии, а также для транспорта на короткие и средние расстояния, включая поезда. Его нельзя использовать для поездов дальнего следования, которыми управляет DB Fernverkehr AG (включая RE) или другие поставщики, такие как FlixTrain (IC, EC, ICE).
- Месячный абонемент является преемником билета стоимостью 9 евро в месяц, который был опробован летом 2022 года.
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