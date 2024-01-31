Стало известно, продлит ли Германия действие единого месячного проездного: какая цена — Finance.ua

Стало известно, продлит ли Германия действие единого месячного проездного: какая цена Сегодня 13:33 — Личные финансы

С момента запуска в апреле 2023 года билет на общественный транспорт в Германии стоимостью 49 евро стал очень популярен. Более трех миллионов немцев приобрели «Deutschlandticket» в течение первого месяца после его выпуска.

Об этом пишет euronews.com

Пропуск, который предлагает неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте, власти назвали «самой большой реформой общественного транспорта в истории Германии».

Теперь правительство подтвердило, что билет будет продлен в 2024 году, а цена останется неизменной до конца года.

Ранее транспортники предупреждали, что низкая цена неприемлема. Местные и региональные компании испытывают давление из-за высокой инфляции, сказал руководитель транспортного управления Мюнхена MVG Инго Вортманн, но доход от билетов остается низким.

В этом месяце ожидался рост цен, но министры транспорта решили перераспределить неизрасходованные средства с 2023 года на финансирование схемы в этом году.

Справка Finance.ua:

Что такое Deutschlandticket? Также известен как «билет D», недорогой абонемент сейчас стоит 49 евро в месяц или примерно 1,60 евро в день. Он действителен для всех городских автобусов, метро и трамваев в муниципалитетах Германии, а также для транспорта на короткие и средние расстояния, включая поезда. Его нельзя использовать для поездов дальнего следования, которыми управляет DB Fernverkehr AG (включая RE) или другие поставщики, такие как FlixTrain (IC, EC, ICE).

Месячный абонемент является преемником билета стоимостью 9 евро в месяц, который был опробован летом 2022 года.

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