Стало известно, когда выйдут и сколько будут стоить смартфоны Xiaomi 13 в Европе — Finance.ua
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Стало известно, когда выйдут и сколько будут стоить смартфоны Xiaomi 13 в Европе

Фондовый рынок
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Флагманские смартфоны серии Xiaomi 13 стали доступны в Китае еще в декабре прошлого года, и сразу завоевали огромную популярность. Теперь производитель готовит релиз устройств на глобальном рынке.
Стало известно, когда выйдут и сколько будут стоить смартфоны Xiaomi 13 в Европе
Источник опубликовал стоимость версий на 256 ГБ, а также цвета, в которых они выйдут в Европе. Так, Xiaomi 13 будет запущен на европейском рынке в черном, зеленом и белом цветах. Pro-модель выйдет в Европе только в белом и черном цветах. Вот цены:
  • Xiaomi 13 (12+256 ГБ) — 999 евро (~39 300 грн);
  • Xiaomi 13 Pro (12+256 ГБ) — 1299 евро (~51 200 грн).
Для сравнения, в Китае Xiaomi 13 на 12+256 ГБ стоит 4599 юаней (~24 300 грн);, а 13 Pro — 5799 юаней (~30 600 грн).
Будут ли чем-то отличаться глобальные Xiaomi 13 от китайских, достоверно неизвестно. Напомним, оба смартфона получили Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica, а базовая версия в плане дизайна похожа на последние айфоны.
В продаже смартфоны появятся 8 марта, а представят их в конце февраля на ивенте MWC 2023. Заодно компания анонсирует еще одну модель в серии — Xiaomi 13 Lite. Это переименованная Xiaomi Civi 2, которую производитель называет своим «самым красивым смартфоном».
По материалам:
УНІАН
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