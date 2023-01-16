Стало известно, когда начнет курсировать первый поезд между Украиной и Румынией — Finance.ua

Стало известно, когда начнет курсировать первый поезд между Украиной и Румынией
С 18 января 2023 года, после 17-летнего перерыва, возобновляется движение пассажирских поездов по участку «Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй», который станет первым железнодорожным маршрутом, соединяющим Украину и Румынию.
Как сообщил на своей Facebook-странице автор проекта «Железные магистрали» Олег Васильев, поезд, на котором можно будет добраться из Раховского района Закарпатской области Украины в Румынию, будет курсировать ежедневно дважды в сутки.
Расписание поезда «Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй»
- Рахов — 06:10, Валя-Вишеулуй приб. — 07:45
- Рахов — 14:10, Валя-Вишеулуй приб. — 15:45
- Валя-Вишеулуй — 11:45, Рахов приб. — 12:20
- Валя-Вишеулуй — 18:15, Рахов приб. — 18:50
По словам Васильева, стоимость билета в вагоне 2 класса будет составлять 129 гривен, 1 класса — 247 гривен.
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