Стало известно, когда начнет курсировать первый поезд между Украиной и Румынией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, когда начнет курсировать первый поезд между Украиной и Румынией

Фондовый рынок
78
С 18 января 2023 года, после 17-летнего перерыва, возобновляется движение пассажирских поездов по участку «Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй», который станет первым железнодорожным маршрутом, соединяющим Украину и Румынию.
Как сообщил на своей Facebook-странице автор проекта «Железные магистрали» Олег Васильев, поезд, на котором можно будет добраться из Раховского района Закарпатской области Украины в Румынию, будет курсировать ежедневно дважды в сутки.
Расписание поезда «Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй»
  • Рахов — 06:10, Валя-Вишеулуй приб. — 07:45
  • Рахов — 14:10, Валя-Вишеулуй приб. — 15:45
  • Валя-Вишеулуй — 11:45, Рахов приб. — 12:20
  • Валя-Вишеулуй — 18:15, Рахов приб. — 18:50
По словам Васильева, стоимость билета в вагоне 2 класса будет составлять 129 гривен, 1 класса — 247 гривен.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.