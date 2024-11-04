Стало известно, какие зарплаты пообещали солдатам КНДР за участие в войне — Finance.ua
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Стало известно, какие зарплаты пообещали солдатам КНДР за участие в войне

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Отправка солдат КНДР на войну с Украиной оказалась весьма успешной сделкой для власти Северной Кореи. КНДР в обмен на присутствие своих военных получит много выгоды. В частности, солдатам КНДР пообещали хорошую ежемесячную зарплату.
Об этом сообщают разные источники, пишет ТСН.
Экс-посол Южной Кореи в россии Ви Сон Лак говорит, что путин пообещал Ким Чен Ыну поставить 600−700 тысяч тонн риса. КНДР собирает за год около 4 миллионов тонн зерна. Но ей не хватает еще одного миллиона тонн, чтобы нормально накормить население страны. Следовательно, соглашение с рф позволит правительству КНДР залатать эту продовольственную дыру почти полностью.
Кроме того, КНДР будет получать от россии деньги за поставку своих артиллерийских снарядов и ракет.
Благодаря соглашению о взаимной военной помощи, заключенному между КНДР и россией, рф будет обязана оказать помощь КНДР в случае военного конфликта между Северной и Южной Кореей.
Есть также политические баллы, которые власти Северной Кореи получат у себя в стране благодаря участию своих военных в войне на стороне рф. О чем говорится, сообщили в Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS.) Ведь в КНДР давно вынашивают идею новой холодной войны между условным Западом и условным Востоком.
По материалам:
ТСН
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