Стало известно, какая отрасль агросектора больше всего пострадала от войны — Finance.ua
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Стало известно, какая отрасль агросектора больше всего пострадала от войны

Казна и Политика
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От русско-украинской войны наибольшие потери понесла отрасль растениеводства.
Такое мнение высказал министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью Forbes.ua.
«Растениеводство — это самая большая по количеству производителей сфера. На ее убыточность сильно повлиял значительный рост цен на логистику. На пике логистика стоила дороже, чем зерно. Такого не должно быть. Другие отрасли потеряли, но не так много», — рассказал министр.
По его словам, в животноводстве и производстве подсолнечного масла потеряли те производители, у которых пострадала инфраструктура от снарядов и военных действий. Но у их продукции были компенсаторы на зарубежном рынке. Мировые цены на мясо и масла были такими высокими, что существенно компенсировали затраты на производство и логистику.
По материалам:
agronews
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