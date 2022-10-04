Стало известно, как планируют изменить должностные оклады полицейских — законопроект Сегодня 16:15 — Личные финансы

3 октября Комитет поддержал принятие законопроекта «О внесении изменений в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» об увеличении денежного довольствия полицейских № 6506-1.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

По его словам, целью принятия акта является закрепление минимального, гарантированного уровня должностного оклада полицейского как главной составляющей общего размера денежного довольствия.

«Теперь должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских», — отметил Сергей Ионушас.

Напомним, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 01.01.2022 — 2 481 грн (следовательно, оклад не может составлять при вступлении в силу этого закона менее 24 810 грн).

Отметим, что сам проект был внесен 6 января 2022 года. Но его даже не стали рассматривать в первом чтении.

В соответствии с ним «денежное довольствие полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты сотрудников полиции».

Денежное довольствие полицейских согласно проекту состоит из:

1) должностного оклада;

2) доплаты за специальное звание;

3) надбавки за выслугу лет;

4) доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

5) доплаты за научную степень и/или ученое звание;

6) премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Особые условия и размеры денежного довольствия полицейских определяются Кабинетом Министров Украины. Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Как предлагают авторы законопроекта, полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размере:

при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет — 5 процентов,

от 2 до 4 лет — 10 процентов,

от 4 до 7 лет — 15 процентов,

от 7 до 10 лет — 20 процентов,

от 10 до 13 лет — 25 процентов,

от 13 до 16 лет — 30 процентов,

от 16 до 19 лет — 35 процентов,

от 19 до 22 лет — 40 процентов,

от 22 до 25 лет — 45 процентов,

более 25 лет — 50 процентов должностного оклада.

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет полицейским утверждается Кабинетом Министров Украины

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