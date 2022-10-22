Стало известно, что подорожает сильнее всего накануне зимы — Finance.ua
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Стало известно, что подорожает сильнее всего накануне зимы

Личные финансы
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Осень 2022 удивила украинцев резким ростом цен на куриные яйца и дефицитом этого популярного продукта на полках супермаркетов. Действительно, по последним официальным данным Госстата, яйца в сентябре подорожали на 22,7% по сравнению с августом. С таким показателем именно куриные яйца стали рекордсменом всех товаров и услуг, цены на которые анализирует Госстат, пишет agrotrend.com.ua.
В целом, по данным Госстата, инфляция в Украине на потребительском рынке в сентябре 2022 года по сравнению с августом составила 1,9%. С начала 2022 г. (за 9 месяцев) инфляция достигла 21,8%.
Исходя из данных Госстата, драйверами роста цен в сентябре стали следующие группы товаров и услуг:
  • одежда и обувь +9,8% (если сравнить с предыдущим месяцем)
  • образование +7,1%
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника +2,8%
  • продукты питания и безалкогольные напитки +1,9%
  • здравоохранение +1,8%
Отдельно следует напомнить о факторе подорожания топлива, который хоть и не проявился в сентябре, продолжает влиять на цены. Так, если рассмотреть девять месяцев 2022 года с января по сентябрь включительно, лидерами по темпам роста по официальным данным Госстата будут следующие категории:
  • автомобильное топливо и масла +61,8%
  • продукты питания +27,4%
  • транспортные услуги +27,3%
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника +23,7
  • алкогольные напитки, табачные изделия +19,5%
Страны, где без вмешательства фактора войны текущая инфляция в 2022 году выше или сравнима с украинскими показателями:
  • Турция +83,45%
  • Литва +24,1%
  • Эстония +23,7%
  • Латвия +22,2%
Во многих регионах мира инфляция бьет рекорды. По данным Евростата, в сентябре текущего года инфляция в еврозоне достигла 10,0%. Конечно, это гораздо меньше, если сравнить с Украиной, но столь высоких темпов роста цен в Европе не было уже несколько десятилетий.
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По материалам:
Finance.ua
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