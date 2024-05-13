Стала известна стартовая цена гостиницы «Украина» на Майдане Незалежности — Finance.ua

Стала известна стартовая цена гостиницы «Украина» на Майдане Незалежности Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Стала известна стартовая цена гостиницы «Украина» на Майдане Незалежности

Стартовую стоимость гостиницы «Украина» определила аукционная комиссия — 1 млрд 047 млн ​​637 тысяч 152 гривны.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Далее эту стартовую стоимость и условия аукциона утверждает Кабмин.

«Украина» — это 4-звездочный отель, расположенный в центре Киева — на Площади Незалежности. Уникальное место, где пересекаются культурная и политическая жизнь столицы. Общая площадь здания 22 481,5 м² и состоит из 14 этажей.

Что там есть

В отеле работает главный ресторан «Украина» общей площадью 451 м² на 250 человек и 4 банкетных зала. Бизнес-центр расположен на 1 этаже и имеет современное офисное оборудование. Также есть 6 конференц-залов и комнаты для переговоров. К услугам гостей — салон красоты, сауна и массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Есть возможность заказать услуги частной прачечной.

Приватизация этого объекта запланирована на лет этого года в системе «Прозорро.Продажи». Следите за анонсами Фонда государственного имущества Украины.

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