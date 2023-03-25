Стала известна цена электрокроссовера Peugeot е-2008 на украинском рынке (фото) — Finance.ua
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Стала известна цена электрокроссовера Peugeot е-2008 на украинском рынке (фото)

Фондовый рынок
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Компания Peugeot готовится вывести на рынок Украины электрическую версию своего популярного кроссовера. Речь идет о стильном и невероятно комфортном е-2008.
Peugeot е-2008 выглядит максимально современно и получил передовое оснащение, поэтому производитель возлагает на новинку большие надежды. Кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента, который позволяет разгоняться с места до «сотни» за 9 секунд и развивать максимальную скорость в 150 км/ч. Батарея на 50 кВт обеспечивает пробег на одном заряде до 330 км. При использовании быстрой зарядки мощностью 100 кВт заряд аккумулятора до 80% можно пополнить за 30 минут.
Стала известна цена электрокроссовера Peugeot е-2008 на украинском рынке (фото)
В Украине Peugeot е-2008 будет представлен исключительно в топовой комплектации GT, способной удовлетворить потребности даже самых требовательных поклонников марки. В оснащение электрического кроссовера входят системы безопасности ABS и ESP, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения столкновения, экстренного торможения, удержание в полосе движения и контроля состояния водителя.

Цена

Также есть парктроник, светодиодные Full LED фары с адаптивным дальним светом «High Beam Assist», 10-дюймовый мультимедийный экран, поддерживающий Android Auto и Apple Car Play и цифровая панель приборов. В качестве опции для авто будут предлагаться 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк и система сигнализации. Стоимость новинки на украинском рынке будет начинаться с 1 369 000 грн.
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По материалам:
autocentre.ua
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