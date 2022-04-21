США закрывают лазейки: вводят санкции против российской крипты и банка — Finance.ua

США закрывают лазейки: вводят санкции против российской крипты и банка

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США закрывают лазейки: вводят санкции против российской крипты и банка

Соединенные Штаты ввели новые санкции, которые должны ограничить возможность россии обходить запреты — в список вошли российские майнеры криптовалюты, банк и пропагандистская сеть олигарха Константина Малофева.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Под новые ограничения за содействие в уклонении от санкций вошли более 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым. В частности, запреты коснутся российской индустрии добычи (майнинга) криптовалюты, которая считается третьей по величине в мире.

А именно, под полную заморозку активов в США попал «Транскапиталбанк» (ТКБ) — российский частный коммерческий банк, предлагавший нескольким банкам в Азии варианты уклонения от международных санкций.

К примеру, TKB предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через свою собственную банковскую систему TKB Business, местную альтернативу SWIFT.

Кроме того, США наложили санкции против сети олигарха Константина Малофеева, еще с 2014 года находящегося под санкциями за финансирование террористов на Востоке Украины. США налагают санкции на сеть Малофеева под названием Международное агентство суверенного развития (IASD). Она позиционирует себя как финансовый консалтинг, но на практике вместе с российским правительством ищет возможности ведения бизнеса для подсанкционных российских компаний.

Вместе с сетью под санкции попали топ-чиновники Агентства и его «дочек». В список попала также московская компания MarGlo, тоже связанная с Малофеевым, цель которой было предоставление финансовых услуг от имени подсанкционных компаний.

Другое крыло сети Малофеева — организация «Царьград», задача которой — распространение кремлевской пропаганды и дезинформации для российского правительства. Эта организация выступала посредником между пророссийскими политиками в ЕС и Кремлем. Она вместе со своим руководителем Павлом Кузьминым попала в новый санкционный список.

ООО «Аналитический центр Катехон» (Катехон), находящееся в Москве, тоже притворяется аналитическим центром для распространения антизападной и прокремлевской дезинформации и пропаганды, направленной на маргинальную аудиторию на Западе.

Также под санкции попали компании, занимающиеся майнингом криптовалют, чтобы не дать рф обойти таким образом санкции. А именно, ограничения коснутся компании Битривер и ее десяти «дочек».

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