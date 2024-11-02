США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов — Finance.ua

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов
В пятницу, 1 ноября, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов.
Об этом сообщили в министерстве обороны США.
«Этот пакет президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов США, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей. Он содержит: перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое вооружение» — говорится в сообщении.
В пакет вошли:
- боеприпасы для ПВО NASAMS
- ракеты для ПЗРК Stinger
- оборудование и боеприпасы для беспилотников
- боеприпасы класса «воздух — земля»
- боеприпасы для РСЗО HIMARS
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды
- ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW
- противотанковые системы Javelin и AT-4
- бронетранспортеры Stryker
- стрелковое оружие и боеприпасы
- медицинское оборудование
- оборудование и боеприпасы для уничтожения помех
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
В частности, США продолжают сотрудничество с около 50 странами-членами и партнерами в рамках Украинской оборонной контактной группы по координации усилий по поддержке Украины в войне против России.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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