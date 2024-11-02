США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов — Finance.ua

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов Сегодня 13:33 — Казна и Политика

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов

В пятницу, 1 ноября, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов.

Об этом сообщили в министерстве обороны США.

«Этот пакет президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов США, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей. Он содержит: перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое вооружение» — говорится в сообщении.

В пакет вошли:

боеприпасы для ПВО NASAMS

ракеты для ПЗРК Stinger

оборудование и боеприпасы для беспилотников

боеприпасы класса «воздух — земля»

боеприпасы для РСЗО HIMARS

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды

ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW

противотанковые системы Javelin и AT-4

бронетранспортеры Stryker

стрелковое оружие и боеприпасы

медицинское оборудование

оборудование и боеприпасы для уничтожения помех

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

В частности, США продолжают сотрудничество с около 50 странами-членами и партнерами в рамках Украинской оборонной контактной группы по координации усилий по поддержке Украины в войне против России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.