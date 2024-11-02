США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов

Казна и Политика
6
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 миллионов
В пятницу, 1 ноября, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов.
Об этом сообщили в министерстве обороны США.
«Этот пакет президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов США, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей. Он содержит: перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое вооружение» — говорится в сообщении.
В пакет вошли:
  • боеприпасы для ПВО NASAMS
  • ракеты для ПЗРК Stinger
  • оборудование и боеприпасы для беспилотников
  • боеприпасы класса «воздух — земля»
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды
  • ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW
  • противотанковые системы Javelin и AT-4
  • бронетранспортеры Stryker
  • стрелковое оружие и боеприпасы
  • медицинское оборудование
  • оборудование и боеприпасы для уничтожения помех
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
В частности, США продолжают сотрудничество с около 50 странами-членами и партнерами в рамках Украинской оборонной контактной группы по координации усилий по поддержке Украины в войне против России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.