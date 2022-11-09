США выделяют $25 миллионов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой — Finance.ua
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США выделяют $25 миллионов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой

Казна и Политика
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США выделяют $25 миллионов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой
США выделяют $25 миллионов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой
Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении 25 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку уязвимых групп населения в Украине на протяжении зимы.
Об этом Томас-Гринфилд сказала во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ во вторник.
«Я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансирует Агентство США по международному развитию (USAID), который помогает людям продовольствием и убежищем. Там я имела честь объявить о дополнительных 25 миллионах долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине на протяжении серьезной зимы», — заявила она.
По словам американской дипломатки, средства будут использованы на помощь для около 75 тысяч домохозяйств, наиболее пострадавших в результате военных действий в Украине.
Томас-Гринфилд также подчеркнула, что США считают приоритетным удовлетворение энергетических потребностей Украины на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием убежищ для украинцев на время зимы.
Напомним, 20 октября Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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