США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы — Finance.ua

США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы
США внесут 68 млн долларов во Всемирную продовольственную программу на закупку украинской пшеницы.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Предоплаченное зерно будет направлено для разрешения продовольственного кризиса в страны, которым грозит дефицит пищевых продуктов.
«Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру», — подчеркнул Блинкен.
Напомним, вчера из порта «Южный» отправилось судно с зерном для Африки. Оно должно доставить в порт Джибути 23 тысяч тонн зерна. В дальнейшем продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.
Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно «зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
Поделиться новостью