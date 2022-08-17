США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы — Finance.ua
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США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы

Аграрный рынок
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США внесут 68 млн долларов во Всемирную продовольственную программу на закупку украинской пшеницы.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Предоплаченное зерно будет направлено для разрешения продовольственного кризиса в страны, которым грозит дефицит пищевых продуктов.
«Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру», — подчеркнул Блинкен.
Напомним, вчера из порта «Южный» отправилось судно с зерном для Африки. Оно должно доставить в порт Джибути 23 тысяч тонн зерна. В дальнейшем продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.
Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно «зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
По материалам:
РБК-Україна
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