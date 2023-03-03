США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти — Finance.ua

США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти Сегодня 10:46

США ввели санкции против шести юридических лиц и 20 танкеров за транспортировку и продажу иранской нефти в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном в четверг.

«Сегодня Госдепартамент вносит в санкционные списки шесть юридических лиц, участвовавших в транспортировке или продаже иранских нефтепродуктов или нефтехимической продукции», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте Госдепа.

Под новые санкции подпали базирующийся во Вьетнаме Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, и базирующиеся в КНР Global Marine Ship Mgmt. и Shanghai Xuanrun Shpg, а также компания Swedish Management, базирующаяся в ОАЭ. Также санкции затронули иранские компании Shiraz Petrochemical и Bushehr Petrochemical.

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