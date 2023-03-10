США внесли в «черный список» 39 предприятий сети иранского «теневого банкинга» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США внесли в «черный список» 39 предприятий сети иранского «теневого банкинга»

34
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в четверг внесло в «черный список» 39 предприятий, представляющих сеть иранского «влиятельного теневого банкинга», говорится в сообщении ведомства.
«Иран развивает сложные сети уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, пункты обмена валют и десятки подставных компаний совместно помогают попавшим под санкции иранским компаниям продолжать торговлю», — сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Нынешние действия говорят о благосклонности США к соблюдению наших санкций и нашей способности разрушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания средств», — отметил он.
Эта сеть является одной из нескольких мультиюрисдикционных незаконных финансовых систем, которая предоставляла разрешения иранским организациям, а также доступ к международной финансовой системе, отмечается в сообщении Минфина США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.