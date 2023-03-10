США внесли в «черный список» 39 предприятий сети иранского «теневого банкинга» — Finance.ua

США внесли в «черный список» 39 предприятий сети иранского «теневого банкинга» Сегодня 12:23

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в четверг внесло в «черный список» 39 предприятий, представляющих сеть иранского «влиятельного теневого банкинга», говорится в сообщении ведомства.

«Иран развивает сложные сети уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, пункты обмена валют и десятки подставных компаний совместно помогают попавшим под санкции иранским компаниям продолжать торговлю», — сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Нынешние действия говорят о благосклонности США к соблюдению наших санкций и нашей способности разрушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания средств», — отметил он.

Эта сеть является одной из нескольких мультиюрисдикционных незаконных финансовых систем, которая предоставляла разрешения иранским организациям, а также доступ к международной финансовой системе, отмечается в сообщении Минфина США.

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