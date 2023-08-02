США ужесточают условия безвизового режима для Венгрии — Finance.ua
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США ужесточают условия безвизового режима для Венгрии

Мир
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США ужесточают условия безвизового режима для Венгрии
США ужесточают условия безвизового режима для Венгрии
Соединенные Штаты во вторник ввели ограничения для владельцев венгерских паспортов в рамках своей программы безвизового въезда, заявив, что Будапешт не устранил неоднократно упоминавшиеся Вашингтоном уязвимости в системе безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении посольства США в Будапеште говорится, что срок действия, предлагаемый венграм в рамках Электронной системы авторизации путешествий (ESTA), будет немедленно сокращен с двух лет до одного года, и что в рамках этой программы будут разрешены только разовые посещения, а не многократные посещения.
В период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно одному миллиону человек, преимущественно этническим венграм, проживающим в соседних государствах, «без адекватных мер безопасности для проверки их личности», заявило посольство США.
Предоставление гражданства было политическим ходом премьер-министра Виктора Орбана, который принес ему голоса на выборах, пишет издание.
Высокопоставленный чиновник США заявил, что изменения не применяются ни к одному из других 39 участников программы безвизового въезда и являются «уникальными для Венгрии».
«Существует системная проблема, которая заключается в том, что в период с 2011 по 2020 год были выданы сотни тысяч паспортов без соблюдения требований по проверке личности», — сказал чиновник.
На вопрос, связана ли эта мера с другими проблемами, вызвавшими трение между правительствами двух стран, чиновник сказал: «Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание выбору Венгрии», добавив, однако, что этот шаг не следует интерпретировать как месседж относительно других вопросов.
Чиновник сказал, что уязвимые места в системе безопасности в Венгрии были обнаружены задолго до вторжения россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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