США создали тяжелый дрон на солнечных батареях — Finance.ua

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США создали тяжелый дрон на солнечных батареях

Технологии&Авто
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США создали тяжелый дрон на солнечных батареях
США создали тяжелый дрон на солнечных батареях
В США успешно завершился испытательный полет беспилотника Skydweller на солнечных батареях. Цель — создать дрон, который неделями будет находиться в воздухе, пишет Forbes.
Хотя полет Skydweller (дословно — Небожитель) длился всего 22,5 часа, цель проекта, финансируемого Военно-морскими силами США, амбициозная: создать патрульный беспилотник, который будет питаться от солнечных батарей днем ​​и от аккумуляторов ночью.
«Путь к созданию солнечных летательных аппаратов с фактически неограниченной выносливостью был долгим, усеянным обломками неудачных проектов. Военно-морской флот наконец приближается к новой важной возможности, которая может изменить его долговременные миссии на большие расстояния и начать целую новую сферу коммерческой авиации», — говорится в публикации.
Skydweller изготовлен из легкого углеродного волокна, имеет размах крыльев 72 метра при массе 2550 килограммов. Это меньше, чем у многих легких самолетов, с полезной нагрузкой до 360 кг. Важно, что у самолета прочные и при этом гибкие крылья, что позволяет ему выдерживать даже тяжелые аэродинамические условия.
Ранее неудачу в создании самолета на солнечных батареях уже потерпели такие гиганты как NASA, Boeing, DARPA (исследовательское ведомство при Пентагоне), Google и Facebook.
По словам конструкторов Skydweller, в ходе 22-часового полета они собрали все данные, необходимые для подтверждения результатов моделирования. Следующий этап испытаний будет включать полеты с датчиками и средствами связи, которые самолет будет использовать в работе с ВМС.
По материалам:
УНІАН
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