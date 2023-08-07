США сократили импорт из Китая на 24% — СМИ — Finance.ua

США сократили импорт из Китая на 24% — СМИ Сегодня 13:24

С мая США сократили импорт из Китая на 24%, в настоящее время Мексика стала главным торговым партнером США. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что американские компании пытаются снизить свою зависимость от китайских производителей и диверсифицируют цепочки поставок. Это происходит даже тогда, когда официальные лица в Вашингтоне и Пекине пытаются положить конец их напряженным отношениям.

Издание предполагает, что роль Китая в центре мирового производства может столкнуться с самым тяжелым вызовом с тех пор, как страна присоединилась к глобальной торговой системе 20 лет назад.

Мексика, Вьетнам и Таиланд поглощают доминирование Китая, хотя им не хватает его размера и мирового уровня.

Заработная плата китайских фабричных работников выросла, подрывая одно из конкурентных преимуществ страны. Ориентированная на государство экономическая стратегия лидера Китая Си Цзиньпина, связанные с этим подавление частных компаний и осторожный подход к администрации Байдена еще больше охладили коммерческие связи.

По данным Оксфордского университета, на китайские товары приходится примерно один из каждых шести долларов, которые американцы тратят на импорт, по сравнению с почти каждым четвертым пандемии. Япония также меньше покупает у Китая. Но европейские страны, такие как Германия и Франция, в большинстве своем остались на том же уровне покупки китайских товаров.

Иностранные инвесторы между тем строят меньше новых заводов в Китае. По данным Оксфордского университета, годовые расходы на новые или «новые» площадки в Китае упали с примерно 100 миллиардов долларов в 2010 году до 50 миллиардов долларов в 2019 году и достигли всего 18 миллиардов долларов в прошлом году.

В начале 2023 года Мексика стала главным торговым партнером Соединенных Штатов, поскольку производители все больше предпочитают региональные сети поставок, а не глобальные. Мексика, Канада и Китай поочередно занимают первое место с начала торговой войны 2018 года.

В то же время Китай остается мировым заводом, на который приходится 31 процент мировой добавленной стоимости производства, по сравнению с 17 процентами в Соединенных Штатах, которые занимают второе место.

УНН По материалам:

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