США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн — Finance.ua

Энтони Блинкен также опроверг утверждение, что глобальный продовольственный кризис якобы усугубили санкции, введенные США и их союзниками против россии.
«Некоторые пытались обвинить санкции, введенные против российской федерации Соединенными Штатами и многими другими странами, в обострении этого кризиса. Это неправда. Когда мы вводили санкции против россии, чтобы поскорее прекратить войну, мы сознательно и тщательно создавали исключения для сельскохозяйственных товаров и удобрений. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы получить в страны любую информацию или помощь, которая им нужна, чтобы гарантировать, что санкции не мешают продовольствию или удобрениям покидать россию или какое-либо другое», — сказал Блинкен.
В то же время он сказал, что только россия виновата в проблемах продовольственной безопасности.
«Как и в случае его решения начать эту неоправданную войну, ответственность за срыв этих поставок и страдания, которые она причиняет во всем мире, лежит исключительно на российском правительстве», — утверждает госсекретарь США.