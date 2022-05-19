США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн — Finance.ua
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США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн

Сегодня 10:26Казна и Политика
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США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млнСША предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.
Как сообщает CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.
«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше», — утверждает Блинкен.
CNN уточняет, что данная сумма будет направлена именно на помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.
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Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения россии в Украину.
Он добавляет, что уже скоро Конгресс США «утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность».
Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из рф.
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Энтони Блинкен также опроверг утверждение, что глобальный продовольственный кризис якобы усугубили санкции, введенные США и их союзниками против россии.
«Некоторые пытались обвинить санкции, введенные против российской федерации Соединенными Штатами и многими другими странами, в обострении этого кризиса. Это неправда. Когда мы вводили санкции против россии, чтобы поскорее прекратить войну, мы сознательно и тщательно создавали исключения для сельскохозяйственных товаров и удобрений. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы получить в страны любую информацию или помощь, которая им нужна, чтобы гарантировать, что санкции не мешают продовольствию или удобрениям покидать россию или какое-либо другое», — сказал Блинкен.
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В то же время он сказал, что только россия виновата в проблемах продовольственной безопасности.
«Как и в случае его решения начать эту неоправданную войну, ответственность за срыв этих поставок и страдания, которые она причиняет во всем мире, лежит исключительно на российском правительстве», — утверждает госсекретарь США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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