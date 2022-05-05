В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов: как воспользоваться — Finance.ua

В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов: как воспользоваться

Сегодня 10:11 — Личные финансы

Начал работу сервис по оформлению электронной декларации для ввоза гуманитарной помощи через таможенную границу Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов. Из любой страны мира вы можете заполнить предварительную таможенную е-декларацию для гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Как отмечает Тимошенко, это ускорит прохождение таможни и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.

Для оформления электронной формы таможенной декларации следует:

заполнить электронную форму по ссылке https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/;

распечатать заполненную форму, которая придет по электронному адресу заказчика, и подписать ее;

передать распечатанную и подписанную декларацию представителю таможни при прохождении украинской границы.

Кроме того, граждане Украины, пользующиеся сервисами электронной подписи, BankID, MobileID, могут оформить данную е-декларацию через Единое окно Государственной таможенной службы.

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