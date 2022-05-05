В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов: как воспользоваться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов: как воспользоваться

Сегодня 10:11Личные финансы
15
Начал работу сервис по оформлению электронной декларации для ввоза гуманитарной помощи через таможенную границу Украины.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов. Из любой страны мира вы можете заполнить предварительную таможенную е-декларацию для гуманитарного груза», — говорится в сообщении.
Как отмечает Тимошенко, это ускорит прохождение таможни и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.
Для оформления электронной формы таможенной декларации следует:
  • заполнить электронную форму по ссылке https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/;
  • распечатать заполненную форму, которая придет по электронному адресу заказчика, и подписать ее;
  • передать распечатанную и подписанную декларацию представителю таможни при прохождении украинской границы.
Кроме того, граждане Украины, пользующиеся сервисами электронной подписи, BankID, MobileID, могут оформить данную е-декларацию через Единое окно Государственной таможенной службы.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.