Украина с начала войны получила медицинской гуманитарной помощи на 6 миллиардов — Ляшко

Сегодня 16:48 — Казна и Политика

С начала полномасштабной войны Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарную помощь почти на 6 миллиардов гривен.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5963 млн гривен», — написал он.

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Как подчеркнул министр, украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир. «Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран», — сказал он.

По словам Ляшко, Украина активно поддерживает украинский и международный медицинский бизнес, европейские клиники. Многочисленные медикаменты, расходные материалы и оборудование поступают от международных и благотворительных организаций. Вся медицинская гуманитарная помощь уже распределена для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц, отметил министр.

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