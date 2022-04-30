Медицинская помощь переселенцам: как получить — Finance.ua

Если из-за войны вы вынуждены были покинуть свой дом, вы имеете право получить необходимую медицинскую помощь на новом месте пребывания. Об этом пишет Пенсионный курьер.
При наличии связи с семейным врачом, терапевтом или педиатром, вы можете:
получить у него необходимую консультацию;
получить электронный рецепт по программе «Доступные лекарства» и инсулин;
получить электронное направление.
Если связаться со своим врачом нет возможности, обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь.
Найти такое заведение можно, позвонив в Национальную службу здоровья Украины по номеру: 16-77 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
Заключать новую декларацию при этом не нужно.
У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, можно получить следующие услуги:
динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний, консультации по здоровому образу жизни;
базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);
направление к врачам узкой специализации или на обследование;
паллиативную помощь;
рецепты на «Доступные лекарства», а также инсулин, если это повторный рецепт;