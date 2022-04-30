Медицинская помощь переселенцам: как получить — Finance.ua

Медицинская помощь переселенцам: как получить

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Если из-за войны вы вынуждены были покинуть свой дом, вы имеете право получить необходимую медицинскую помощь на новом месте пребывания. Об этом пишет Пенсионный курьер.

При наличии связи с семейным врачом, терапевтом или педиатром, вы можете:

получить у него необходимую консультацию;

получить электронный рецепт по программе «Доступные лекарства» и инсулин;

получить электронное направление.

Если связаться со своим врачом нет возможности, обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Найти такое заведение можно, позвонив в Национальную службу здоровья Украины по номеру: 16-77 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Заключать новую декларацию при этом не нужно.

У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, можно получить следующие услуги:

динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний, консультации по здоровому образу жизни;

базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);

направление к врачам узкой специализации или на обследование;

паллиативную помощь;

рецепты на «Доступные лекарства», а также инсулин, если это повторный рецепт;

прививки в соответствии с календарем вакцинации.

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