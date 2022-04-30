Медицинская помощь переселенцам: как получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Медицинская помощь переселенцам: как получить

Сегодня 19:00Личные финансы
12
Если из-за войны вы вынуждены были покинуть свой дом, вы имеете право получить необходимую медицинскую помощь на новом месте пребывания. Об этом пишет Пенсионный курьер.
При наличии связи с семейным врачом, терапевтом или педиатром, вы можете:
  • получить у него необходимую консультацию;
  • получить электронный рецепт по программе «Доступные лекарства» и инсулин;
  • получить электронное направление.
Если связаться со своим врачом нет возможности, обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь.
Найти такое заведение можно, позвонив в Национальную службу здоровья Украины по номеру: 16-77 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
Заключать новую декларацию при этом не нужно.
У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, можно получить следующие услуги:
  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний, консультации по здоровому образу жизни;
  • базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);
  • направление к врачам узкой специализации или на обследование;
  • паллиативную помощь;
  • рецепты на «Доступные лекарства», а также инсулин, если это повторный рецепт;
  • прививки в соответствии с календарем вакцинации.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.