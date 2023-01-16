США помогут Украине в восстановлении и развитии отечественного энергетического сектора — Finance.ua

США помогут Украине в восстановлении и развитии отечественного энергетического сектора Сегодня 11:14 — Энергетика

Как сообщили в пресс-службе Минэнергетики во время онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики США Дженнифер Гренголм, стороны уделили особое внимание сотрудничеству в восстановлении украинской энергосистемы после массированных российских атак, вопросам ее укрепления и защиты от военных угроз, а также перспективам развития и внедрение технологий малых модульных реакторов

Герман Галущенко подчеркнул, что Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развития зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.

«Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями. Именно поэтому Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США по внедрению технологий малых модульных реакторов», — отметил Герман Галущенко.

Одним из инструментов достижения этих целей стороны отметили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.

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