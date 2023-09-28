США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции — Finance.ua

США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«То, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», — отмечают источники.

В то же время расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям, либо завершиться мировым урегулированием.

Основные претензии Минюста по поводу нарушения режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.

Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения россии в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.

За это время более тысячи богатых россиян попали в чёрный список США, напоминает Bloomberg.

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.