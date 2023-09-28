США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции

Фондовый рынок
0
Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«То, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», — отмечают источники.
В то же время расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям, либо завершиться мировым урегулированием.
Основные претензии Минюста по поводу нарушения режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.
Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.
Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения россии в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.
За это время более тысячи богатых россиян попали в чёрный список США, напоминает Bloomberg.
До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.