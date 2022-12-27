США передали Украине первую партию оборудования для ремонта электросетей — Finance.ua

США передали Украине первую партию оборудования для ремонта электросетей Сегодня 14:34 — Казна и Политика

США передадут Украине оборудование по ремонту украинских электросетей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

США отмечают, что неудачные действия россии на полях сражений стали причиной атак на критически важную инфраструктуру Украины, что привело к страданиям и смертям украинских мирных жителей.

Партнеры Украины, включая Соединенные Штаты, делают все возможное, чтобы уменьшить ущерб, причиненный ракетными ударами россии по критической инфраструктуре.

россия выпустила в Украину волны ракетных атак, нацеленных на энергетическую сеть.

Эти атаки усугубляются зимней погодой в Украине с низкой температурой в течение этих недель.

«Администрация работала в партнерстве с Национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством, чтобы найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить в Украину для экстренной поддержки», — сообщили представители Министерства энергетики США.

Чиновники США выделили более 53 миллионов долларов на поддержку электросети Украины.

«Оборудование, которое мы предоставляем, критически важно для аварийного ремонта Украины перед лицом нападений россии. Эта поддержка поможет Украине восстановить магистраль своей системы электропередачи, которая имеет решающее значение для того, чтобы удерживать свет и тепло в домах в течение зимы», — заявили представители Министерства энергетики США.

Эти усилия — часть общегосударственного подхода, который Соединенные Штаты внедряют после непровоцированного и жестокого полномасштабного вторжения россии в Украину.

С 24 февраля только Министерство обороны США выделило Украине почти 20 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

«Мы будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно отправить из Соединенных Штатов, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой», — сообщили чиновники США.

Министерство энергетики США нашло оборудование, а транспортное Командование Вооруженных Сил США отправило его из Соединенных Штатов, чтобы Украина его получила.

Первые партии оборудования находятся в Украине, где электричества используют его для ремонта поврежденной инфраструктуры.

США и страны-партнеры также быстро направляют средства противовоздушной обороны в Украину, чтобы она могла защититься от атак россии.

«Мы присылаем в Украину ряд средств противовоздушной обороны», — сказал представитель Министерства обороны США.

США доставили в Украину первые два NASAMS (Национальные перспективные зенитно-ракетные системы).

Системы США были чрезвычайно эффективны в противодействии продолжению ракетных и беспилотных атак россии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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