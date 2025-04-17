США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине — Finance.ua

США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине
Генассамблея ООН вчера, 16 апреля, поддержала проект резолюции, в котором упоминалась агрессия россии против Украины. Но против, в частности, голосовали США, россия и беларусь.
Как передает Reform.news.
Генассамблея ООН вчера рассматривала резолюцию «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы».
В тексте документа несколько раз упоминается агрессия россии против Украины. В частности, там говорится, что Европа столкнется с беспрецедентными вызовами «после агрессии российской федерации против Украины, а до этого против Грузии». Также в проекте резолюции написано о работе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.
Представители США во время голосования пожаловались, что заявления в резолюции якобы «не способствуют продвижению к достижению мира». В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе «неприемлемыми».
В итоге против резолюции проголосовали только девять стран:
- США;
- россия;
- беларусь;
- КНДР;
- Эритрея;
- Мали;
- Никарагуа;
- Нигер;
- Судан.
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