США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине — Finance.ua

США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине Сегодня 16:38

Генассамблея ООН вчера, 16 апреля, поддержала проект резолюции, в котором упоминалась агрессия россии против Украины. Но против, в частности, голосовали США, россия и беларусь.

Генассамблея ООН вчера рассматривала резолюцию «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы».

В тексте документа несколько раз упоминается агрессия россии против Украины. В частности, там говорится, что Европа столкнется с беспрецедентными вызовами «после агрессии российской федерации против Украины, а до этого против Грузии». Также в проекте резолюции написано о работе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.

Представители США во время голосования пожаловались, что заявления в резолюции якобы «не способствуют продвижению к достижению мира». В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе «неприемлемыми».

В итоге против резолюции проголосовали только девять стран:

США;

россия;

беларусь;

КНДР;

Эритрея;

Мали;

Никарагуа;

Нигер;

Судан.

РБК По материалам:

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