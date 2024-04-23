США нацелились на китайские банки из-за помощи рф: готовят крайний шаг, — WSJ Сегодня 10:47

США нацелились на китайские банки из-за помощи рф: готовят крайний шаг, — WSJ

США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что подобные рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.

«Поскольку госсекретарь Энтони Блинкен 23 апреля отправляется в Пекин, вопрос состоит в том, сможет ли даже угроза применения США одного из мощнейших инструментов финансового принуждения поставить крест на сложной и быстрорастущей торговле между Пекином и Москвой, позволившей Кремлю восстановить армию, изувеченную двухлетними боевыми действиями в Украине», — пишет издание.

Отмечается, что с начала войны Китай прислушался к предостережениям Запада не отправлять оружие в россию, но после визита Блинкена в Пекин в прошлом году китайский экспорт коммерческих товаров, также имеющих военное применение, резко возрос.

Американские официальные лица говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, поскольку Китай сейчас является основным поставщиком схем, авиационных деталей, машин и станков.

Последствия для банков

США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин изменить курс. Банки являются ключевыми посредниками для коммерческого экспорта в россию, проводя платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

«Китай не может иметь и то, и другое. Он не может претендовать на позитивные дружественные отношения со странами Европы, и в то же время подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — заявлял Блинкен.

Американские чиновники говорят, что нацеленность санкций на банки — это вариант эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт. Американские чиновники усилили давление на Пекин в последние недели во время частных встреч и звонков, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю такими товарами двойного назначения.

Отключение банков от доступа к доллару — валюты, в которой осуществляется большая часть мировой торговли — имеет гораздо более широкие последствия, чем обычные санкции, направленные на физических и юридических лиц, поэтому часто используется как крайнее средство. Такие санкции часто приводят к банкротству банков, влияя на всю их клиентскую базу, и представляют особый риск для Китая, поскольку страна борется с растущими кредитными проблемами.

Постепенно крупные китайские банки отказались от какой-либо роли в содействии сделкам. Они постепенно вытесняются малоизвестными региональными китайскими банками, которые мало работают в долларовой экономике, а значит, меньше боятся американских санкций, сказала бывший сотрудник российского центробанка Александра Прокопенко. По ее словам, платежные цепочки медленно перестраиваются. И россияне, и китайцы адаптируются к новым условиям.

Усиление российско-китайской торговли

Торговля некоторыми из наиболее важных товаров двойного назначения для российских военных резко возросла после встречи Си с путиным в марте 2023 года. Количество поставок ключевых товаров двойного назначения, в том числе деталей для вертолетов, навигационного оборудования и станков, используемых для изготовления прецизионных деталей для оружия и самолетов, возросло с нескольких тысяч в месяц до почти 30 000 в месяц.

«Это, наконец, позволило Кремлю ускорить производство оружия, в том числе бронетехники, артиллерии, ракет и беспилотников, и создать эффективную оборону против контрнаступления Украины в 2023 году», — сказал Макс Бергман, старший научный сотрудник CSIS.

«Я не думаю, что путин решился бы начать войну, не понимая, что китайцы поддержат его технологически. Китайские поставки в россию имели решающее значение для восстановления частей российской армии. Китайские линии поставки также будут важны для устойчивости российского военного производства в ближайшие годы, когда россия начнет наступательные действия с целью захвата новых территорий Украины», — заявил один из дипломатов.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая называет санкции против своих фирм, в том числе за поставки двойного назначения, «экономическим принуждением, односторонностью и запугиванием». «Китай продолжит делать все необходимое, чтобы твердо защищать законные права и интересы китайских компаний», — заявил представитель министерства на недавней пресс-конференции.

Европейские союзники Вашингтона продемонстрировали еще большую сдержанность в применении карательных мер против главного торгового партнера. США считают, что финансовые и торговые связи Европы с Китаем означают, что она оказывает более сильное дипломатическое влияние на Пекин, чем Вашингтон.

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УНІАН По материалам:

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