США могут ввести санкции на импорт Китаем российских нефти и газа — Finance.ua

США могут ввести санкции на импорт Китаем российских нефти и газа Сегодня 15:33 — Энергетика

В США подготовили законопроект о санкциях на импорт Китаем энергоносителей из российской федерации. Документ представили сенаторы от Республиканской партии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

Отмечается, что законопроект предусматривает штрафы для любой организации, которая страхует или регистрирует танкеры, доставляющие российскую нефть или сжиженный природный газ в Китай.

«Напомню, что важно признание россии государством-спонсором терроризма. Это также позволит усилить санкционное давление на рф и сделает токсичными любые экономические связи с этой страной», — подытожил Ермак.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из россии в страны Европейского Союза до конца текущего года.

УНІАН По материалам:

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