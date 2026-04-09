0 800 307 555
США изменили порядок финансовых операций в россии

Новая Генеральная лицензия 13Q позволяет американцам платить налоги и сборы в рф
Новая Генеральная лицензия 13Q позволяет американцам платить налоги и сборы в рф
США обновили правила санкций против россии. Новая Генеральная лицензия 13Q позволяет американцам платить налоги и сборы в рф, но исходящий налог требует отдельной специальной лицензии от OFAC.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на сайт Управления по контролю за иностранными активами США.

Новые условия деятельности в рф

Министерство финансов США опубликовало обновленную Генеральную лицензию № 13Q, которая заменяет предыдущую GL 13P от 6 января 2026 года.
Документ позволяет физическим лицам США и организациям, которые ими владеют или контролируют, совершать операции, связанные с налогами, пошлинами, разрешениями, лицензиями и сертификатами в российской федерации, если такие действия запрещены предыдущей директивой, но они необходимы для ежедневной деятельности в рф.
При этом уплата так называемого «исходящего налога» при продаже активов в россии не входит в обычную деятельность, поэтому для этого американцам нужно подавать запрос на специальную лицензию в OFAC. В запросе необходимо указать сумму налога, текущие налоги, влияние на работников компании и экономику, а также возможные последствия для россии.

Пролонгация других лицензий

Кроме GL 13Q, OFAC также продлевает действие лицензий GL 14, GL 115C и GL 132, разрешающих отдельные транзакции, связанные с организациями Директивы 4, включая Центральный банк россии и Фонд национального благосостояния, за исключением переводов активов или дебетования счетов в США.
По материалам:
suspilne.media
