США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда до конца войны — Bloomberg Сегодня 12:00 — Казна и Политика

США готовы к концу войны выделять Украине ежемесячно $1,5 миллиарда для дофинансирования бюджета.

Вашингтон также подталкивает Евросоюз к выделению соразмерных сумм, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знающих ход переговоров.

Отмечается, что впервые об этом заявил первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, но тогда речь шла о финансировании в течение четырех-пяти месяцев.

Однако уже в сентябре Минфин подал в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что Кабмин рассчитывает на 38 миллиардов долларов от партнеров.

Лидеры ЕС на этой неделе планируют обсудить финансовые потребности Украины, заложенные в проекте государственного бюджета.

Американская сторона уже заявила дипломатам, готовящим этот саммит, что от Европы ожидается такой же уровень финансирования, который готовы обеспечить США.

По словам источников Bloomberg, союзники обсуждают создание более регулярного механизма помощи, который поможет удержать экономику Украины на плаву без кассовых разрывов.

Напомним, президент США Джо Байден 30 сентября подписал закон, предусматривающий выделение $12,3 млрд помощи Украине.

Сенат США принял этот законопроект во вторник, а Палата представителей США — в пятницу. Он вступил в силу до конца, когда в США заканчивается финансовый год — 30 сентября.

Законопроект предусматривает:

$4,5 млрд на грантовое финансирование бюджета Украины;

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или зарубежным странам, оказавшим поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины;

$540 млн на увеличение производства боеприпасов;

$35 млн на финансирование реагирования на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине, а также на предотвращение похищения этих материалов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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