США добавили 42 китайских компании в черный список из-за военной поддержки россии — Finance.ua
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США добавили 42 китайских компании в черный список из-за военной поддержки россии

Фондовый рынок
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США добавили 42 китайских компании в черный список из-за военной поддержки россии
США добавили 42 китайских компании в черный список из-за военной поддержки россии
Министерство торговли США добавляет 42 китайских компании в правительственный список экспортного контроля в связи с поддержкой российского военно-промышленного комплекса.
Об этом пишет Reuters.
Компании, включенные в список, поставляли российские фирмы, связанные с оборонным сектором, интегральные схемы американского производства, сообщили в ведомстве.
Также добавляются всего семь предприятий из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.
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В прошлом году россия значительно увеличила импорт чипов, показатель превысил довоенный, сообщила экономист Института международных финансов Элина Рыбакова. Стоимость импорта чипов выросла с $1,8 млрд за январь-сентябрь 2021-го до $2,45 млрд за тот же период прошлого года. Также россия импортировала беспилотники и комплектующие.
Ранее замминистра финансов Уолли Адейемо заявил, что США не побоятся наложить санкции на китайские компании, поддерживающие вторжение россии в Украину. В частности, коалиция из более чем 30 стран будет прекращать закупку россией товаров двойного назначения, таких как холодильники, для обеспечения полупроводников, необходимых для ее вооруженных сил.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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