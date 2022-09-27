США будут кредитовать украинские компании и готовы покрывать военные риски — Finance.ua

США будут кредитовать украинские компании и готовы покрывать военные риски Сегодня 15:13 — Кредит&Депозит

США будут кредитовать украинские компании и готовы покрывать военные риски

Финансовая корпорация развития США (DFC) готова кредитовать украинский бизнес в рамках отдельных проектов на суммы до 1 млрд долларов, а также предоставлять страхование от военных рисков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на слова заместителя министра Александра Грибана.

DFC — это агентство федерального правительства США, которое обычно оказывает поддержку только американским инвесторам, осуществляющим инвестиции в разные страны мира. Теперь компания сообщила о готовности финансировать также и украинский бизнес на сумму от 1 млн долл. до 1 млрд долл. на каждый проект.

Отмечается, что DFC готова предоставлять финансирование украинским компаниям даже если в нем не будет представлен американский инвестор.

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Кроме того, речь идет о поддержке сразу несколькими разными финансовыми инструментами. Кроме прямого кредитования, агентство будет предоставлять покрытие кредитных рисков.

«При таком сценарии кредитором для украинского заемщика выступает частный банк, но заемщик покупает страховку кредитного риска у DFC. Таким образом условия по кредиту становятся более выгодными — заемщик получит более низкую ставку, более долгий срок привлечения денег и прочее», — объясняет Грибан.

Корпорация готова страховать и политические риски, в рамках которых имеется инструмент покрытия военных рисков.

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Грибан отмечает, что все эти финансовые инструменты доступны только компаниям, прошедшим финансовый аудит и имеющим бизнес-план согласно условиям международного финансового анализа.

В то же время предусмотрена поддержка «перспективным» компаниям, пока не имеющим аудита — такой бизнес может получить целевой грант на подготовку к его прохождению и приведение корпоративной и операционной структуры в соответствие с международными требованиями.

После прохождения аудита такой заемщик сможет пользоваться всеми финансовыми инструментами. Ограничения на количество кредитов для украинского бизнеса пока не установлены.

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Економічна Правда По материалам:

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